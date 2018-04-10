Полиция нашла синтетику

Фото с ресурса media.tmbtk.ru В Коврове сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе досмотра в карманах куртки задержанного полицейские обнаружили и изъяли смесь растительного происхождения, а также сверток с порошкообразным веществом и несколько самодельных приспособлений для курения.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество — наркотик синтетического происхождения общей массой 3,22 граммов.

Сам мужчина пояснил, что наркотики приобрел для личного потребления. Сейчас эта версия проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке в полицию.