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Руководителю «Модной мебели», обманувшей клиентов, смягчили наказание
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Руководителю «Модной мебели», обманувшей клиентов, смягчили наказание 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Напомним, фирма работала в ТЦ «Победа», официально директором числился Вячеслав Пронюшкин, но делами заведовала Алена Рыбачко.
В 2016 г. у фирмы начались проблемы и часть клиентов перестала получать уже оплаченные заказы, либо получала их с большой задержкой. Некоторые обратились в правоохранительные органы за помощью.
После этого Рыбачко стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. В июне 2017 г. оно дошло до суда. К тому моменту, как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, ущерб от действий бизнес-леди оценивался в 1,3 млн рублей. Ей вменяли 10 эпизодов мошенничества. В декабре 2017 г. женщине вынесли приговор: два года колонии-поселения.
Это решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции. Адвокат Алены Рыбачко настаивал на том, что состава преступления в действиях его клиентки нет, и все проблемы с покупателями относятся к сфере гражданско-правовых отношений.
Самарский областной суд, рассмотрев все обстоятельства дела, решил, что вина Рыбачко в мошенничестве вполне доказана, однако посчитал нужным смягчить приговор, потому что она возместила часть ущерба двум потерпевшим, что не было учтено при вынесении приговора.
В связи с этим Самарский областной суд снизил наказание для Алены Рыбакчко до года и 10 месяцев колонии-поселения. С этого момента приговор считается вступившим в законную силу.
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