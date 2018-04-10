Квартиру бизнес-леди в Хорошево-Мневниках обокрали на 2 млн руб.

В ночь на 9 апреля в службу «02» обратилась генеральный директор организации, которая сообщила о краже из своей квартиры на проспекте Маршала Жукова, д. 74, корп. 1.

«Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный подобрал ключ к замку входной двери, проник в квартиру и совершил кражу 2 млн руб., после чего скрылся», — пояснили в столичном главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.