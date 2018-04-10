Экс-совладелец «Кагальницкого молокозавода» подозревается в мошенничестве на 819 миллионов

В Ростковой области бывший совладелец«Кагальницкого молокозавода» подозревается в хищении заемных средств, которые были выданы МТС-банком на закупку молочного сырья. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Ъ»

Следствие установило, что подозреваемый вывел часть кредитных средств в размере 67,5 миллионов рублей через подконтрольные фирмы. При этом, всего, по указанию экс-совладелеца предприятия, директор «Кагальницкого молокозавода» взял несколько кредитов на пополнение оборотных средств около 800 миллионов рублей. Предположительно, похищенные деньги перевели по ложным договорам поставки молока на счета сторонних компаний, не осуществлявших никаких поставок.