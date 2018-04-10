Ещё
Экс-совладелец «Кагальницкого молокозавода» подозревается в мошенничестве на 819 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-совладелец «Кагальницкого молокозавода» подозревается в мошенничестве на 819 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростковой области бывший совладелец«Кагальницкого молокозавода» подозревается в хищении заемных средств, которые были выданы МТС-банком на закупку молочного сырья. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Ъ».
Следствие установило, что подозреваемый вывел часть кредитных средств в размере 67,5 миллионов рублей через подконтрольные фирмы. При этом, всего, по указанию экс-совладелеца предприятия, директор «Кагальницкого молокозавода» взял несколько кредитов на пополнение оборотных средств около 800 миллионов рублей. Предположительно, похищенные деньги перевели по ложным договорам поставки молока на счета сторонних компаний, не осуществлявших никаких поставок.
«ФедералПресс» напоминает, что глава фирмы, не построившей сети водоснабжения в Володарске, получил 4,5 года колонии.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Саратова В Ленобласти нашли лодку с телами мертвых мигрантов В Казани суд вынес приговор бывшему замначальника танкового училища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля153
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста70
Поставщики бытовой техники увеличивают цены127
Набиуллина прокомментировала падение рубля324
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД126
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение