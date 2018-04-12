Трое мужчин в Москве стали фигурантами дела о насилии над женщиной

Следствие ходатайствует об аресте трех мужчин, обвиняемых в совершении преступления против половой неприкосновенности жительницы Москвы , говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по столице.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей столицы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 апреля 2018 года трое мужчин познакомились с женщиной 1970 года рождения и проследовали к ней в квартиру, расположенную по улице Профсоюзной в Москве, для дальнейшего общения. Через непродолжительное время, угрожая применением насилия и убийством, мужчины совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Родственница, к которой за помощью обратилась потерпевшая, сообщила о происходящем в правоохранительные органы . Противоправная деятельность мужчин была пресечена.

«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавляется в материале.