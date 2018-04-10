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Мужчину задержали в Москве за сексуальное насилие над приёмной внучкой
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Мужчину задержали в Москве за сексуальное насилие над приёмной внучкой 

ИД «Собеседник» 57 минут назад
Столичные полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 14-летней девочкой.
Агентство «Москва» сообщает, что сигнал о растлении школьницы в квартире на Рублёвском шоссе поступил 8 апреля.
Полицейские выяснили, что подозреваемый приставал к внучке своей сожительницы. Он делал семикласснице непристойные предложения и трогал её за интимные места.
«Потерпевшая отвечала, что ей это не нравится, и мужчина сразу переставал, а чтобы приёмная внучка не жаловалась бабушке и папе, давал деньги. Отец девочки нашёл у неё деньги и начал уточнять, откуда они», — рассказали в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Задержанный дал признательные показания.
Сообщается, что недавно мать пострадавшей девочки лишили родительских прав.
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