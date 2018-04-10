Новоуренгойские Бонни и Клайд ограбили собутыльника средь бела дня

9 апреля 2018 года ранним утром на вокзале Нового Уренгоя к транспортным патрульным обратился житель Башкортостана . 46-летний мужчина сообщил правоохранителям, что его, только что ограбили рядом с вокзалом. Похитители забрали телефон и почти 5 тыс. рублей наличными.

Сотрудники транспортной полиции сразу же пришли на помощь потерпевшему. Мужчина рассказал, что на улице познакомился с молодой парочкой, которая любит выпить. Будучи проездам потерпевший согласился выпить за знакомства с новыми друзьями 28-летним мужчиной и его 32-летней подругой в ближайшем кафе. Впрочем, дружба длилась недолго. На выходе из кафе житель Башкортостана поссорился с собутыльниками. Из-за чего парочка алкоголиков ударили его по голове и ограбила.

Вскоре полицейским удалось обнаружить подозреваемых в зале ожидания. Пьяную версию Бонни и Клайда доставили в отдел, где изъяли у них похищенный телефон. Все награбленные деньги выпивохи потратили на спиртное, после чего зачем-то вернулись на вокзал. Логику своих поступков любители алкоголя объяснить не смогли.

На всех участников инцидента заведён административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественном месте. По делу о краже следствие продолжается.

«Даже если кража или грабеж совершены не на территории вокзала, а за его пределами, например, близлежащей улице, сотрудники транспортной полиции приходят на помощь гражданам незамедлительно» — пояснили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Источник фотографии: proza.ru