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Житель Мурманской области нанес ножевые ранения двум нижегородцам
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Житель Мурманской области нанес ножевые ранения двум нижегородцам 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЖитель Мурманской области нанес ножевые ранения двум нижегородцамСледователями СО по Нижегородскому району СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего гражданина, подозреваемого в совершении убийства и покушение на убийство. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 8 апреля, днем в квартире дома, расположенного в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района г. Н. Новгород, нетрезвый подозреваемый нанес 37-летнему мужчине ножевое ранение по шее, а 41-летнему — в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего медикам удалось спасти.
Подозреваемый задержан. Вину в инкриминируемом деянии он признал. При допросе он сообщил следователями СК, что якобы потерпевшие попытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление.
Он житель Мурманской области, приехал в наш регион на заработки.
В настоящее время в суде рассматривается ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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