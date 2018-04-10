Житель Мурманской области нанес ножевые ранения двум нижегородцам

По версии следствия, 8 апреля, днем в квартире дома, расположенного в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района г. Н. Новгород, нетрезвый подозреваемый нанес 37-летнему мужчине ножевое ранение по шее, а 41-летнему — в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего медикам удалось спасти.

Подозреваемый задержан. Вину в инкриминируемом деянии он признал. При допросе он сообщил следователями СК, что якобы потерпевшие попытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление.

Он житель Мурманской области, приехал в наш регион на заработки.

В настоящее время в суде рассматривается ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.