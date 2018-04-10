Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию 

Полицейские Новочеркасска (Ростовская область) задержали двух злоумышленников, которые напали на офис коммерческой организации. Один из задержанных пояснил, что занимается таксомоторным бизнесом и нуждается в деньгах для расширения бизнеса. Вместе с напарником он проник в офис ночью и напал на охранника. Мужчины были в масках и имели при себе приспособления для вскрытия сейфов. Они планировали вскрыть сейф и завладеть средствами в размере около 3 миллионов рублей. Прямо на месте преступления мужчин задержала полиция.