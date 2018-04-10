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Мужчину из Кошкинского района новые знакомые ограбили в Самаре и выгнали на улицу
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Мужчину из Кошкинского района новые знакомые ограбили в Самаре и выгнали на улицу 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам 37-летнего пострадавшего — жителя Кошкинского района, он лишился мобильника, когда был в компании двух мужчин, с которыми познакомился в этот день в одном из самарских баров. Новые приятели решили продолжить знакомство дома у одного из них — на ул. Свободы. Во время общения мужчины поссорились и, угрожая новому другу, отобрали у него телефон и 8,5 тыс. руб., после чего выгнали из квартиры.
Уже через 15 минут полицейские застали одного из подозреваемых на месте преступления. Второго подозреваемого нашли тем же вечером.
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