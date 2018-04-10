Жителя Рязани, зарезавшего девочку на велосипеде, признали невменяемым

Вечером 1 августа 2017 года на автодороге около села Желобово было найдено тело 13-летней местной жительницы с «множественными колото-резаными проникающими ранениями». Следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Вскоре установили подозреваемого. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Как выяснило следствие, 36-летний житель Ухоловского района остановил проезжавшую мимо девочку и предложил ей посмотреть установленные на его телефоне игры.

"Испугавшись незнакомого мужчины, девочка стала громко кричать и звать на помощь. Разозлившись на её поведение, мужчина нанес девочке множественные проникающие ножевые ранения в область туловища, вызвавшие острую массивную кровопотерю, в результате чего пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемому была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости", — информирует следствие.

По его данным, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.