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Жителя Рязани, зарезавшего девочку на велосипеде, признали невменяемым
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Жителя Рязани, зарезавшего девочку на велосипеде, признали невменяемым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым неоднократно судимого жителя Рязанской области, который зарезал из-за игр на телефоне проезжавшую мимо него на велосипеде школьницу, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Вечером 1 августа 2017 года на автодороге около села Желобово было найдено тело 13-летней местной жительницы с «множественными колото-резаными проникающими ранениями». Следствие возбудило уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Вскоре установили подозреваемого. Мужчина был задержан и заключен под стражу.
Как выяснило следствие, 36-летний житель Ухоловского района остановил проезжавшую мимо девочку и предложил ей посмотреть установленные на его телефоне игры.
"Испугавшись незнакомого мужчины, девочка стала громко кричать и звать на помощь. Разозлившись на её поведение, мужчина нанес девочке множественные проникающие ножевые ранения в область туловища, вызвавшие острую массивную кровопотерю, в результате чего пострадавшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия обвиняемому была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
"Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости", — информирует следствие.
По его данным, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.
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