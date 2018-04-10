Ещё
Нижегородского патологоанатома судят за получение денег от родных умерших
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородского патологоанатома судят за получение денег от родных умерших 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Патологоанатома из Нижегородский области обвиняют в получении денег от родственников умерших. По версии следствия, он незаконно «заработал» почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Уголовное дело возбуждено против заведующего судебно-медицинским и патологоанатомическим отделением лечебного учреждения города Саров. Есть версия, что почти два года он «действуя умышленно, используя свои служебные полномочия и злоупотребляя ими вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности» получал деньги за хранение тел умерших, их санитарную обработку и прочее. Происходило это прямо в помещении морга. Но деньги до кассы не «доходили».
«В ходе следствия обвиняемый виновной себя в совершении преступления признал полностью», — отметили в суде.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде судят двух бывших адвокатов В Нижнем Новгороде раскрыто убийство 13-летней давности На полицейского из Нижнего, отпустившего пьяного водителя, завели дело
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне342
Эрдоган раскритиковал Лаврова87
Меркель анонсировала встречу без России359
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия215
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение