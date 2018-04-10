Нижегородского патологоанатома судят за получение денег от родных умерших

Патологоанатома из Нижегородский области обвиняют в получении денег от родственников умерших. По версии следствия, он незаконно «заработал» почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено против заведующего судебно-медицинским и патологоанатомическим отделением лечебного учреждения города Саров . Есть версия, что почти два года он «действуя умышленно, используя свои служебные полномочия и злоупотребляя ими вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности» получал деньги за хранение тел умерших, их санитарную обработку и прочее. Происходило это прямо в помещении морга. Но деньги до кассы не «доходили».

«В ходе следствия обвиняемый виновной себя в совершении преступления признал полностью», — отметили в суде.