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Нижегородский патологоанатом незаконно получил 800 тысяч рублей от родственников умерших
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Нижегородский патологоанатом незаконно получил 800 тысяч рублей от родственников умерших 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Заведующий судебно-медицинским и патологоанатомическим отделением больницы Сарова с января 2016 года по октябрь 2017 года злоупотребляя своими служебными полномочиями в помещении морга незаконно получил от граждан, деньги:
— 415 200 рублей в 2016 году,
— 357 700 рублей в 2017 году.
Всего им было получено 772 900 рублей за услуги по хранению тел умерших, их санитарной обработке силами лечебного учреждения. Он распорядился этими деньгами сам, не сдав их в кассу.
Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело передано в Саровский городской суд.
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