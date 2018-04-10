Нижегородский патологоанатом незаконно получил 800 тысяч рублей от родственников умерших

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Заведующий судебно-медицинским и патологоанатомическим отделением больницы Сарова с января 2016 года по октябрь 2017 года злоупотребляя своими служебными полномочиями в помещении морга незаконно получил от граждан, деньги:

— 415 200 рублей в 2016 году,

— 357 700 рублей в 2017 году.

Всего им было получено 772 900 рублей за услуги по хранению тел умерших, их санитарной обработке силами лечебного учреждения. Он распорядился этими деньгами сам, не сдав их в кассу.

Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело передано в Саровский городской суд.