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Жители Кинельского района отобрали у односельчанина машину якобы в счет давнего долга
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Жители Кинельского района отобрали у односельчанина машину якобы в счет давнего долга 

Волга Ньюс 1 час назад
В начале марта 49-летний потерпевший рассказал правоохранителям, что двое односельчан, угрожая избиением, отобрали его автомобиль стоимостью 40 тыс. рублей.
Подозреваемых задержали у них дома. Мужчины признались и пояснили, что потерпевший несколько лет назад якобы задолжал им 50 тыс. руб., но отдавать не торопился. Из-за этого у знакомых был давний конфликт, и в итоге они решили забрать автомобиль в счет долга.
По данным полиции, безработные жители с. Домашка планировали разобрать и продать машину на запчасти. Теперь автомобиль изъят и возвращен владельцу. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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