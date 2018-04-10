В Петрозаводске бизнесмена будут судить за большие долги по зарплате

Мужчина задолжал пятерым своим работникам 650 тысяч рублей.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Как выяснило следствие, в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года коммерсант задерживал зарплату пятерым работникам. Общая сумма задолженности превысила 650 тысяч рублей. При этом деньги для выплат у него были, но мужчина решил направить их на извлечение коммерческой выгоды.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет,

— сообщили в СК.