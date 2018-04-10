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В Петрозаводске бизнесмена будут судить за большие долги по зарплате
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В Петрозаводске бизнесмена будут судить за большие долги по зарплате 

Карельские вести 1 час назад
Мужчина задолжал пятерым своим работникам 650 тысяч рублей.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.
Как выяснило следствие, в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года коммерсант задерживал зарплату пятерым работникам. Общая сумма задолженности превысила 650 тысяч рублей. При этом деньги для выплат у него были, но мужчина решил направить их на извлечение коммерческой выгоды.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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