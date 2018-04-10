После ссоры многодетная мать из Оренбуржья убила мужа

Накануне утром в полицию Первомайского района поступила информация об обнаружении в поселке Рубежинский убитого местного жителя. На место выехала следственно-оперативная группа.

Как удалось выяснить следователям, в ночь на 9 апреля 2018 года в одном из домов поселка Рубежинский между супругами произошла ссора. В ходе нее завязалась драка. Женщина, по версии следствия, схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов своему мужу, который скончался на месте.

Свою вину женщина признала. Расследование уголовного дела продолжается.