Серию квартирных краж раскрыли в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозревается ранее трижды судимый 63-летний житель Шахт.

По данным правоохранителей, он совершал кражи на территории своего города и Новошахтинска

Мужчина выбирал дома на окраинах с неосвещенными дворами, ночью, отжимая окна, проникал в расположенные на первых этажах квартиры, когда их хозяева отсутствовали, и забирал все ценное.

Установлена причастность подозреваемого к пяти квартирным кражам. Ущерб от этих преступлений составил около 200 тыс. рублей.

В отношении шахтинца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).