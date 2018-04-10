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Серию квартирных краж раскрыли в Ростовской области
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Серию квартирных краж раскрыли в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозревается ранее трижды судимый 63-летний житель Шахт.
По данным правоохранителей, он совершал кражи на территории своего города и Новошахтинска.
Мужчина выбирал дома на окраинах с неосвещенными дворами, ночью, отжимая окна, проникал в расположенные на первых этажах квартиры, когда их хозяева отсутствовали, и забирал все ценное.
Установлена причастность подозреваемого к пяти квартирным кражам. Ущерб от этих преступлений составил около 200 тыс. рублей.
В отношении шахтинца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
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