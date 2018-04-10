Житель Исаклинского района воспитывал дочь, пьяным угрожая убить ее

К правоохранителям обратился учитель местной школы. По его словам, ученица рассказала, что безработный отец постоянно нетрезв и угрожает ей.

Как выяснили сами полицейские, 42-летний мужчина, будучи пьяным, подошел к 14-летней дочери, схватил ее за плечи и вытащил из-за стола. По предварительным данным, он держал ребенка за шею и при этом угрожал убийством.

В отделе полиции сельчанин полностью признал вину и пояснил, что пытался таким образом «воспитать» дочь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».