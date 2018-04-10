Хранившего самодельный пистолет московского полицейского уволят из органов внутренних дел 

Московский полицейский, незаконно хранивший самодельный пистолет, будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«В ходе проведения проверочных мероприятий установлен факт незаконного хранения сотрудником ППСП ОМВД по району Новокосино кустарно изготовленного пистолета и патронов к нему. В отношении полицейского органами следствия принято процессуальное решение. Капитан полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщал, что вечером 9 апреля на ул. Кетчерская сотрудники ФСБ вместе с полицейскими остановили автомобиль, в котором ехал капитан полиции 1980 г. рождения. У него в багажнике обнаружили самодельный пистолет, пригодный к стрельбе боевыми патронами, а также более 200 патронов. По информации Агентства «Москва», в отношении полицейского также возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.