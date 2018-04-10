Хранившего самодельный пистолет московского полицейского уволят из органов внутренних дел

Московский полицейский, незаконно хранивший самодельный пистолет, будет уволен из органов внутренних дел , сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлен факт незаконного хранения сотрудником ППСП ОМВД по району Новокосино кустарно изготовленного пистолета и патронов к нему. В отношении полицейского органами следствия принято процессуальное решение. Капитан полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.