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Оказавшаяся под током уличная ограда убила ребенка под Калугой
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Оказавшаяся под током уличная ограда убила ребенка под Калугой 

Свободная пресса 51 минуту назад
Фото: РИА "Новый День"
В Калужской области восьмилетняя девочка погибла во время от удара током. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Трагедия произошла вечером 9 апреля в Козельске. По версии следствия, девочка каталась на роликовых коньках и дотронулась до металлического ограждения. Прибывшие на место следователи установили, что ограда была оборудована освещением, часть провода в месте соединения к одному из фонарей соприкасалась с металлической конструкцией (фото). В результате этого ограждение оказалось под напряжением.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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