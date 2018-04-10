Оказавшаяся под током уличная ограда убила ребенка под Калугой 

В Калужской области восьмилетняя девочка погибла во время от удара током. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Трагедия произошла вечером 9 апреля в Козельске. По версии следствия, девочка каталась на роликовых коньках и дотронулась до металлического ограждения. Прибывшие на место следователи установили, что ограда была оборудована освещением, часть провода в месте соединения к одному из фонарей соприкасалась с металлической конструкцией (фото). В результате этого ограждение оказалось под напряжением.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.