В Казани суд вынес приговор бывшему замначальника танкового училища

По приговору Казанского гарнизонного военного суда бывший заместитель начальника танкового училища проведет в колонии строгого режима 7,5 года, кроме того, он заплатит штраф в размере 4,8 млн рублей, пишет «Коммерсант». Звания полковника мужчину лишили

СК удалось установить, что в 2015 году Мельник завышал объемы работ, которые клининговая фирма выполнила в рамках контракта, за что получил от ее директора вознаграждение. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей, сумма взяток составила не мее 240 тысяч.

Вину бывший военный так и не признал, приговор он будет обжаловать.