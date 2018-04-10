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В Казани суд вынес приговор бывшему замначальника танкового училища
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В Казани суд вынес приговор бывшему замначальника танкового училища 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По приговору Казанского гарнизонного военного суда бывший заместитель начальника танкового училища проведет в колонии строгого режима 7,5 года, кроме того, он заплатит штраф в размере 4,8 млн рублей, пишет «Коммерсант». Звания полковника мужчину лишили
СК удалось установить, что в 2015 году Мельник завышал объемы работ, которые клининговая фирма выполнила в рамках контракта, за что получил от ее директора вознаграждение. Общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей, сумма взяток составила не мее 240 тысяч.
Вину бывший военный так и не признал, приговор он будет обжаловать.
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