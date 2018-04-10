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Вырубили сосны 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса cpoos-nao.ru  Прокуратура Камешковского района совместно со специалистами лесничества обнаружила незаконную вырубку деревьев на опушке рядом с деревней Великово.
Надзорный орган выявил незаконную вырубку деревьев, в том числе 43 сосны и 2 осины, общим объемом 60,52 кубических метра. Установлено, что черными лесорубами причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, что является особо крупным размером.
По данному факту полицией возбуждены три уголовных дела, расследование которых находится на особом контроле у прокуратуры. Максимальное наказание, которое может грозить неустановленным лицам — лишение свободы сроком до семи лет.
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