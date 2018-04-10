Вырубили сосны

Фото с ресурса cpoos-nao.ru Прокуратура Камешковского района совместно со специалистами лесничества обнаружила незаконную вырубку деревьев на опушке рядом с деревней Великово.

Надзорный орган выявил незаконную вырубку деревьев, в том числе 43 сосны и 2 осины, общим объемом 60,52 кубических метра. Установлено, что черными лесорубами причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, что является особо крупным размером.