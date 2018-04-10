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Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в серии налетов на банкоматы
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Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в серии налетов на банкоматы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
Фото: Реальное время
Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан раскрыли серию попыток краж из банкоматов. Всего злоумышленники повредили шесть банковских терминалов в Казани и четырех районах республики, однако ни в одном из случаев так и не смогли добраться до денег.
Первую попытку подозреваемые предприняли ночью 20 марта 2018 года, вскрыв банкомат в одном из зданий на улице Шуртыгина в Казани. Спустя шесть дней аналогичное преступление злоумышленники совершили в поселке Васильево Зеленодольского района. А в ночь на 29 марта был совершен налет на банкомат в селе Верхний Услон. Еще в течение недели подозреваемые трижды пытались похитить содержимое банковских терминалов в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.
Уголовные дела возбуждены по ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ.
Во всех случаях злоумышленники выбирали наружные банкоматы, расположенные, как правило, на улицах с небольшой проходимостью. Нападения происходили ночью. Вскрыв защитный кожух терминала, подозреваемые добирались до его электроники, справиться с которой не могли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с оперативниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Казани установили, что ко всем преступлениям причастны двое жителей республики, один из которых проживает в селе Пестрецы, второй — в селе Чистопольские Выселки, обоим по 24 года.
Полицейские задержали их 5 апреля в Чистопольском районе. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты самодельное приспособление, при помощи которого они вскрывали банкоматы, а также электронное устройство для подключения к терминалу, флэш-накопители со специальными программами, радиостанции.
Свою вину задержанные полностью признали, рассказав, что на преступления пошли в надежде быстро и легко разбогатеть.
Решением суда на время следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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