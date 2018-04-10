Салехардский суд не удовлетворил жалобу адвоката по делу о нападении собак на мальчика

Сегодня, 10 апреля, салехардский суд не удовлетворил жалобу адвоката, поданную на постановление и.о. прокурора, который ранее отменил постановление следователя о возбуждении уголовного дела об укусе мальчика стаей бродячих собак. В постановлении судья указал, что следователь поспешил принять решение о возбуждении уголовного дела и не исследовал все обстоятельства случившегося.

«Само по себе решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ является ничем иным как эмоциональной реакцией правоохранительных органов на резонансное общественное событие, которое не подкреплено реальной юридической базой», — говорится в постановлении судьи.

Ему вторит и исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО Евгений Губкин. По его мнению, если бы все доказательства были исследованы и представлены правильно, то не было бы и отказа в возбуждении уголовного дела.

«Норма закона выбрана неправильно, проверка не была проведена в полном объеме. Следователь утверждает, что организация, выполняя услуги, нарушила требования безопасности путем невыполнения этой же услуги. Это не логично. Из постановления о возбуждении уголовного дела не ясно, что хотел следователь этим добиться. Поспешили, но спешка в этом деле ни к чему», — отметил он.

Суд установил, что в постановлении следователя о возбуждении уголовного дела не отражено, почему услуги, которые оказывает «Салехарддорстрой», противоречат требованиям безопасности жизни и здоровью населения.

Кроме того, по мнению суда, прокурор правильно ориентировал следователей на то, что «Салехарддорстрой» оказывает услуги по муниципальному контракту, связанные по отлову бродячих собак по графику или по заявкам населения. При этом по материалам доследственной проверки этот график, а также документы по его исполнению отсутствуют. Также в материалах дела отсутствуют сведения о том, что жильцы дома по улице Щорса обращались в эту организацию с жалобами на безнадзорных животных.

Таким образом, причинно-следственная связь между действиями подрядной организации и наступившими последствиями не выявлена. При таких данных решение прокурора об отмене постановления в возбуждении уголовного дела признается законным, обоснованным и мотивированным.

Кроме того, в постановлении судьи отмечается, что исходя из обстоятельств случившегося какой-либо острой необходимости для проведения неотложных следственных действий, требующих фиксации следов преступления либо в сборе доказательств, которые могут быть утрачены, не имеется. Следовательно, отсутствует необходимость в немедленном возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, 2 апреля в Салехарде во дворе дома по улице Щорса стая собак напала на 8-летнего мальчика. Дело сразу получило общественную огласку. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами, полученными в результате укусов собак. Он до сих пор проходит лечение. Еще один случай в городе произошел 5 апреля. От нападения стаи бродячих собак пострадал 11-летний мальчик. Животные напали на него по дорогу в школу. У ребенка зафиксированы укусы руки.