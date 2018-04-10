Пожилой москвич задержан по подозрению в сексуальном насилии над внучкой сожительницы

По словам собеседника агентства, 8 апреля полиции поступил сигнал о растлении 14-летней девочки, ученицы 7 класса столичной школы. Как выяснилось, к несовершеннолетней приставал 56-летний сожитель ее бабушки.

Девочка, мать которой лишили родительских прав, пояснила, что когда она жила у бабушки в квартире на Рублевском шоссе, дедушка делал ей непристойные предложения и трогал за интимные места. «Потерпевшая отвечала, что ей это не нравится, и мужчина сразу переставал, а чтобы приемная внучка не жаловалась бабушке и папе, давал деньги. Отец девочки нашел у нее деньги и начал уточнять, откуда они. Тогда потерпевшая обо всем рассказала», — рассказал источник.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Фигурант дал признательные показания, расследование продолжается.