45-летний череповчанин убил партнершу после совместного застолья и танцев 

Мужчину признали виновным и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он убил свою 41-летнюю подругу, оскорбившись от ее высказываний в свой адрес.
Происшествие случилось в сентябре 2017 года. Нетрезвая женщина приехала к череповчанину в гости. Там они танцевали, а когда потерпевшая стала его оскорблять, он дважды ее ударил в челюсть. Осознав, что женщина не шевелится и не реагирует на нашатырь, мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь.
В результате тупой травмы головы женщина скончалась на месте преступления, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Подсудимый признал свою вину, судили его за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.