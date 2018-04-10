45-летний череповчанин убил партнершу после совместного застолья и танцев

Мужчину признали виновным и приговорили к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима . Он убил свою 41-летнюю подругу, оскорбившись от ее высказываний в свой адрес.

Происшествие случилось в сентябре 2017 года. Нетрезвая женщина приехала к череповчанину в гости. Там они танцевали, а когда потерпевшая стала его оскорблять, он дважды ее ударил в челюсть. Осознав, что женщина не шевелится и не реагирует на нашатырь, мужчина попросил соседку вызвать скорую помощь.