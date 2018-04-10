Оренбуржца подозревают в убийстве своей престарелой матери

Накануне следственные органы СК РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя по подозрению в совершении убийства.

По версии следствия, ранее судимый мужчина в начале апреля 2018 года поссорился со своей матерью и жестоко ее избил. Конфликт произошел в доме подозреваемого по улице Абдрашитова областного центра. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже 76-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм на месте.

Тогда подозреваемый сообщил соседке, что матери стало «плохо» и попросил вызвать медиков. Но вместе с ними приехали и правоохранители. Сотрудники Росгвардии увидели в доме женщину, лежавшую на полу без признаков жизни, с телесными повреждениями. После чего мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе.

По основной версии, ссора произошла из-за того, что женщину не устраивал аморальный образ жизни сына.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства по факту произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.