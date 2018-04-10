В Кирове вынесен приговор фельдшеру скорой медицинской помощи: мужчина вовремя не госпитализировал женщину и она умерла от инфаркта

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что фельдшер станции скорой медицинской помощи в марте 2017 года прибыл по вызову к женщине 1949 г.р. Осмотрев её, он установил диагноз — гипертоническая болезнь и оставил пациентку по месту проживания с последующим сообщением в поликлинику о необходимости её осмотра участковым врачом-терапевтом.

При этом фельдшер после осмотра пациентки не диагностировал у неё заболевание «острый инфаркт миокарда» и не госпитализировал в стационар для дальнейшего обследования.

Через два дня была констатирована смерть женщины.

«Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы выявлены дефекты при оказании медицинской помощи женщине фельдшером. Он недооценил тяжесть состояния пациентки, неправильно расшифровал электрокардиограмму, в связи с чем не выявил заболевание и своевременно пациентку не госпитализировал», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Между дефектами в оказании медицинской помощи, допущенными фельдшером, и наступившим неблагоприятным исходом в виде смерти женщины имеется причинно-следственная связь.

Помимо получения заключения экспертизы следователь СУ СКР по Кировской области всесторонне исследовал обстоятельства произошедшего, допросил большое количество свидетелей. Суд счел доказательственную базу достаточной, а также согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Первомайского района и вынес мужчине обвинительный приговор, назначив наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.