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Безработную задержали на юге Москвы по подозрению в краже шарпея у мужчины
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Безработную задержали на юге Москвы по подозрению в краже шарпея у мужчины 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция раскрыла кражу собаки в районе Орехово-Борисово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В ночь на 7 апреля в службу «02» обратился житель столицы 1985 г. рождения, который сообщил, что накануне пошел в магазин на ул. Домодедовская и оставил у входа свою собаку породы шарпей. Вернувшись, заявитель увидел, что собаки нет. Материальный ущерб потерпевший оценил в 16,5 тыс. руб.
«В ходе розыска 9 апреля сотрудники полиции на ул. Домодедовская задержали безработную женщину 1982 г. рождения, которую полностью изобличили в содеянном. Животное изъяли и вернули хозяину», — сказал источник.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, женщина находится под подпиской о невыезде.
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