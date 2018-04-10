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Полиция раскрыла кражу денег из банкомата в магазине Обнинска
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Полиция раскрыла кражу денег из банкомата в магазине Обнинска 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Новости Калуги
В Калужской области раскрыта кража денежных средств из банкомата, сообщается на сайте МВД.
Преступление было совершено в Обнинске в первых числах апреля. Ранним утром неизвестные преступники, взломав двери магазина, проникли в помещение торгового зала. Используя баллончик с краской, они вывели из строя объективы камер видеонаблюдения, после чего при помощи инструментов вскрыли установленный в магазине банкомат, откуда похитили кассеты с деньгами.
Сумма причиненного ущерба составила 1,061 млн рублей. С похищенным имуществом мужчины скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, подчеркивают правоохранители.
В ходе оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались житель Московской области 1974 года рождения и житель Обнинска 1989 года рождения.
Также было установлено их местонахождение. В настоящий момент фигуранты задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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