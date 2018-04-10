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Обманувший иркутян на пять миллионов застройщик предстанет перед судом
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Обманувший иркутян на пять миллионов застройщик предстанет перед судом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В столице Приангарья сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя провернувшего махинации со строительство жилого дома.
Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, предприимчивый бизнесмен собрал с иркутян деньги, но на строительство дома в Октябрьском районе Иркутска, деньги так и не направил. Кроме того он заключил два договора долевого участия на одну и ту же квартиру в доме.
Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Отмечается, что общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.
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