Обманувший иркутян на пять миллионов застройщик предстанет перед судом

В столице Приангарья сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя провернувшего махинации со строительство жилого дома. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области , предприимчивый бизнесмен собрал с иркутян деньги, но на строительство дома в Октябрьском районе Иркутска , деньги так и не направил. Кроме того он заключил два договора долевого участия на одну и ту же квартиру в доме. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Отмечается, что общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.