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«Бедного» костромского бизнесмена суд отправил на 400 часов обязательных работ
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«Бедного» костромского бизнесмена суд отправил на 400 часов обязательных работ 

k1news.ru 32 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костроме вынесли приговор по делу «бедного» 51-летнего бизнесмена, который задолжал банкам почти полмиллиарда, но при этом сорил деньгами и не собирался гасить долг, сообщает Димитровский районный суд Костромы.
Долг у мужчины имеется перед 5 банками, московские и костромские суды признали его солидарным должником с рядом юридических лиц, которыми он руководил при ведении бизнеса. Всего он задолжал около 483 миллионов рублей.
Несмотря на возбуждение исполнительных производств, мужчина не пытался погасить долги, хотя деньги на его счетах имелись. Вместо этого он начал скрываться от приставов, путешествовал и жил в дорогих отелях, покупал дорогу одежду и ювелирные украшения. Так, он купил серьги за 450 тысяч рублей.
На разовые покупки одежды он мог потратить до 200 тысяч рублей, алкоголя — до 50 тысяч рублей. Общая сумма денег, поступивших на карту и израсходованных, составила около 10 миллионов рублей.
Костромич не захотел направить хотя бы часть этих денег на погашение долга, а на встречи с приставами присылал доверенных лиц. Его объявляли в розыск, а на суде он вовсе заявил, что картой пользовалась его родная сестра. Кроме того, он сказал, что его пенсия составляет всего 10 тысяч рублей, и долг вернуть не может.
Суд ему не поверил и приговорил к 400 часам обязательных работ. Приговор в силу еще не вступил.
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