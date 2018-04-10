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Работница почты украла из отделения несколько сотен тысяч рублей
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Работница почты украла из отделения несколько сотен тысяч рублей 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле будут судить бывшую начальнику почтового отделения в Красноперекопском районе, которая забирала себе деньги из кассы.
36-летней ярославне вменяют сразу 9 эпизодов на общую сумму в 210 тысяч рублей — именно столько вынесла женщина.
— Используя свои должностные полномочия, подделывая подписи в соответствующих документах, похитила вверенные ей деньги для выдачи в качестве социальных выплат пенсионерам и другим гражданам. Кроме того, она похитила денежные средства, переданные ей одним из клиентов почты в виде оплаты за предоставленные услуги за прием и отправку посылок, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Преступницу обнаружила внутренняя служба безопасности «Почты России», которая отправила заявление в правоохранительные органы. Женщину уволили сразу же, как раскрылись её махинации. Прокуратура подписала обвинительное заключение в отношении бывшей работницы почты, дело передадут в суд. Ярославне грозит до 6 лет колонии.
В Ярославле открыли почтовое отделение, где ярославцы будут сами взвешивать и упаковывать свои посылки.
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