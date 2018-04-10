Дело возбуждено из-за невыплат зарплат на 9 млн руб. сотрудникам «Эко-Транс Видное» 

Следствие возбудило в Видном уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Эко-Транс Видное», сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Следственным отделом по Видному возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Эко-Транс Видное». Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2017 г. руководство предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивало заработную плату 89 работникам», — рассказала О. Врадий.
В результате общая задолженность невыплаченной зарплаты сотрудникам предприятия составила более 9 млн руб.
В настоящее время следователи проводят допросы потерпевших, руководства организации и другие лиц. Кроме того, из государственных органов истребованы необходимые сведения о проверки организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности для бухгалтерского исследования, добавила представитель СК.