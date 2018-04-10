Дело возбуждено из-за невыплат зарплат на 9 млн руб. сотрудникам «Эко-Транс Видное»

«Следственным отделом по Видному возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Эко-Транс Видное». Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2017 г. руководство предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивало заработную плату 89 работникам», — рассказала О. Врадий.

В результате общая задолженность невыплаченной зарплаты сотрудникам предприятия составила более 9 млн руб.

В настоящее время следователи проводят допросы потерпевших, руководства организации и другие лиц. Кроме того, из государственных органов истребованы необходимые сведения о проверки организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности для бухгалтерского исследования, добавила представитель СК.