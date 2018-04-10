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Во время пьяного конфликта житель Кировской области убил своего родственника
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Во время пьяного конфликта житель Кировской области убил своего родственника 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1976 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
8 апреля в Яранский МСО СУ СКР по Кировской области поступило сообщение о констатации смерти мужчины 1966 г.р., на теле которого имелись следы насильственной смерти.
На место происшествия в Тужинский район выехал следователь СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области.
«В ходе осмотра тела была обнаружена колото-резаная рана в области шеи мужчины. По результатам проведения первоначальных следственных действия установлено, что погибший проживал со своей супругой и ее братом. Между мужчинами часто возникали ссоры на почве длительного совместного проживания. В указанный день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, между родственниками вновь возник конфликт, в ходе которого мужчина 1976 г.р. взял нож и нанес им удар в область шеи супругу его сестры. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
С места происшествия подозреваемый не скрывался, по приезду сотрудников полиции и следователей пояснил все обстоятельства произошедшего и признал свою вину. Установлено, что он ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете у врача психиатра.
В ходе расследования уголовного дела следователь назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и психиатрическую в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — newsru.com
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