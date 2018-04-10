Во время пьяного конфликта житель Кировской области убил своего родственника

8 апреля в Яранский МСО СУ СКР по Кировской области поступило сообщение о констатации смерти мужчины 1966 г.р., на теле которого имелись следы насильственной смерти.

На место происшествия в Тужинский район выехал следователь СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области.

«В ходе осмотра тела была обнаружена колото-резаная рана в области шеи мужчины. По результатам проведения первоначальных следственных действия установлено, что погибший проживал со своей супругой и ее братом. Между мужчинами часто возникали ссоры на почве длительного совместного проживания. В указанный день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, между родственниками вновь возник конфликт, в ходе которого мужчина 1976 г.р. взял нож и нанес им удар в область шеи супругу его сестры. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

С места происшествия подозреваемый не скрывался, по приезду сотрудников полиции и следователей пояснил все обстоятельства произошедшего и признал свою вину. Установлено, что он ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете у врача психиатра.

В ходе расследования уголовного дела следователь назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и психиатрическую в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.