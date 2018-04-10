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Кассир не растерялась и достала нож: в Уфе поймали грабителя киосков
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Кассир не растерялась и достала нож: в Уфе поймали грабителя киосков 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе задержали молодого человека, которого подозревают в нападении на два офиса микрозаймов и цветочный магазин.
Сначала в полицию позвонила кассир офиса в центре города. Девушка рассказала, что к ней забежал размахивающий ножом уфимец и приказал отдать деньги из кассы. Но работница не растерялась и сама достала нож из-под прилавка. Неудачливый грабитель ретировался с места происшествия.
— Но в этот же день поступил вызов из офиса в Демском районе и цветочного магазина. Из одного киоска он вынес семь тысяч, из второго — пять. Продавцы легко описали нападавшего, — сообщили в МВД по Башкирии.
По ориентировке в Чишминском районе задержали местного жителя. Его заметил полицейский, который гулял в свой выходной по торговому центру в Чишмах. Подозреваемого задержали и доставили в полицию, 20-летний арестованный уже признался во всем содеянном. Возбудили уголовное дело на факту разбоя.
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 Ещё 2 источника 
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