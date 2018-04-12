Дерзкое ограбление: уфимка, стащившая в магазине плюшевого медведя вместе со шкафом, попала на видео

Вечером 11 апреля в Уфе полицейские бросились в погоню за необычной преступницей. К стражам порядка обратилась продавщица из цветочного магазина и заявила, что из торгового зала похитили большого плюшевого медведя. Виновницей переполоха оказалась девушка. Ее проделка попала на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что злодейка решилась на дерзкое преступление, пока продавец была в соседнем зале. Она схватила игрушку, которая была привязана к стеллажу, и бросилась наутек. Несмотря на то, что преступнице вместе с плюшевым зверем пришлось тащить деревянный шкаф, сотрудница магазина не смогла поймать ее. И была вынуждена просить о помощи полицейских.

— Оперативники нашли и задержали воровку. Ею оказалась 26-летняя ранее судимая женщина, — рассказали в МВД по республике.

Теперь похитительнице мишек грозит уголовное наказание за «Грабеж» в виде лишения свободы до семи лет. Плюшевого зверя изъяли и отправили обратно в магазин.