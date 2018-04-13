В Москве возбудили дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Сатурнинвест»

По версии следствия, с апреля 2016 года по апрель 2018 года лица из числа руководства ООО «Сатурнинвест» в нарушение требований трудового законодательства не выплачивали работникам заработную плату. Сумма задолженности перед более чем 40 сотрудниками организации составила свыше 7 миллионов рублей.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказала Иванова.

В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается, добавила она.