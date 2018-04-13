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В Москве возбудили дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Сатурнинвест»
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В Москве возбудили дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Сатурнинвест» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Сатурнинвест» в сумме более 7 миллионов рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, с апреля 2016 года по апрель 2018 года лица из числа руководства ООО «Сатурнинвест» в нарушение требований трудового законодательства не выплачивали работникам заработную плату. Сумма задолженности перед более чем 40 сотрудниками организации составила свыше 7 миллионов рублей.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказала Иванова.
В рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается, добавила она.
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