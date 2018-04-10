Хозяин агрессивной собаки, ранивший оборонявшегося от нее томича, отправится на нары

Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае прошлого года. Подсудимый прогуливался со своей собакой. Как выяснилось позже, животное во время прогулки находилось без намордника и поводка. Отпущенная собака начала проявлять агрессию к находившейся неподалеку женщине. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сожитель женщины, стараясь отпугнуть собаку, стал размахивать перед ней пластиковой бутылкой. Недовольный хозяин собаки выразил недовольство. Возникла ссора, в ходе которой хозяин питбуля нанес прохожему мужчине «удары ножом по телу и голове, причинив потерпевшему открытую проникающую черепно-мозговую травму, повлекшую кровоизлияние в мозг».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). При этом свою вину подсудимый не признал заявив, что действовал в пределах необходимой обороны. В итоге, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил хозяина собаки к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого средств, затраченных на лечение потерпевшего, в сумме 224,4 тыс. рублей.