Ещё
Хозяин агрессивной собаки, ранивший оборонявшегося от нее томича, отправится на нары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяин агрессивной собаки, ранивший оборонявшегося от нее томича, отправится на нары 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае прошлого года. Подсудимый прогуливался со своей собакой. Как выяснилось позже, животное во время прогулки находилось без намордника и поводка. Отпущенная собака начала проявлять агрессию к находившейся неподалеку женщине. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сожитель женщины, стараясь отпугнуть собаку, стал размахивать перед ней пластиковой бутылкой. Недовольный хозяин собаки выразил недовольство. Возникла ссора, в ходе которой хозяин питбуля нанес прохожему мужчине «удары ножом по телу и голове, причинив потерпевшему открытую проникающую черепно-мозговую травму, повлекшую кровоизлияние в мозг».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). При этом свою вину подсудимый не признал заявив, что действовал в пределах необходимой обороны. В итоге, согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил хозяина собаки к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого средств, затраченных на лечение потерпевшего, в сумме 224,4 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба прокуратура Томской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России с начала года предотвратили шесть терактов В Ленобласти нашли лодку с телами мертвых мигрантов В Севастополе установили 26 фактов хищения денег из ФЦП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля156
Поставщики бытовой техники увеличивают цены145
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста71
Набиуллина прокомментировала падение рубля325
Порошенко повторит действия США против России104
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение