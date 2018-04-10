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В Мурманске полицейскими раскрыт уличный грабеж
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В Мурманске полицейскими раскрыт уличный грабеж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть полиции за помощью обратилась 56-летняя жительница Мурманска с заявлением о совершенном в отношении нее корыстно-насильственном преступлении.
Женщина рассказала полицейским, что возле одного из домов по улице Радищева на нее напал неизвестный. Злоумышленник похитил денежные средства, находящиеся в сумке потерпевшей, в сумме 153 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что с крупной денежной суммой она вышла из отделения банка.
Оперативники, прибыв на место происшествия, изъяли записи с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, установленных в банке.
В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый, — 31-летний мужчина без определенного места жительства, — был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.
В содеянном он признался и пояснил, что проследил за потерпевшей. Злоумышленник обратил внимание на то, что она обналичила в отделении банка крупную денежную сумму. Когда женщина вышла из банка, он решил похитить чужие деньги.
Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Похищенное он успел потратить на личные нужды.
По факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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