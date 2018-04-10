Оперативники УУР ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли серию квартирных краж

Ранее подозреваемый был трижды судим за аналогичные преступления.

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области в результате грамотной и слаженной работы задержали предполагаемого серийного вора.

Установлено, что 63-летний шахтинец промышлял воровством в двух городах — в своем и соседнем Новошахтинске . Его интересовали квартиры на первых этажах, он с вечера наблюдал за окнами, чтобы удостовериться, что хозяев нет. Выбирал дома, расположенные на окраинах, с неосвещенными и малопроходимыми дворами. Ночью он отжимал оконные рамы и проникал внутрь квартир, где забирал все ценное, но при этом негромоздкое: ноутбуки, планшеты, золотые украшения, деньги. Таким образом он совершил кражи из пяти квартир. Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу. У него дома полицейские обнаружили и изъяли множество вещей, принадлежащих потерпевшим.