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Оперативники УУР ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли серию квартирных краж
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Оперативники УУР ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли серию квартирных краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ранее подозреваемый был трижды судим за аналогичные преступления.
Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области в результате грамотной и слаженной работы задержали предполагаемого серийного вора.
Установлено, что 63-летний шахтинец промышлял воровством в двух городах — в своем и соседнем Новошахтинске. Его интересовали квартиры на первых этажах, он с вечера наблюдал за окнами, чтобы удостовериться, что хозяев нет. Выбирал дома, расположенные на окраинах, с неосвещенными и малопроходимыми дворами. Ночью он отжимал оконные рамы и проникал внутрь квартир, где забирал все ценное, но при этом негромоздкое: ноутбуки, планшеты, золотые украшения, деньги. Таким образом он совершил кражи из пяти квартир. Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу. У него дома полицейские обнаружили и изъяли множество вещей, принадлежащих потерпевшим.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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