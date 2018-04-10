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Тюменца, застрелившего врача в подъезде, оставили под арестом до сентября
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Тюменца, застрелившего врача в подъезде, оставили под арестом до сентября 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 10 апреля, суд продлил меру пресечения Михаилу Рязанову, которого обвиняют в убийстве врача-уролога Виктора Савчука. Подсудимый хотел связать свою жизнь с женой доктора и решил устранить соперника. Ранним утром 5 декабря прошлого года врача убили в подъезде собственного дома. В него дважды выстрелили из ружья. После стрелок выбежал из подъезда и попытался скрыться, но его задержали полицейские. После поимки Михаила Рязанова арестовали.
В Калининском районном суде Тюмени сегодня продлили содержание обвиняемого под стражей до конца сентября. Михаил Рязанов возражений не высказал, а просто ответил кратко:
— Согласен, — больше ничего пояснять он не захотел.
Михаил Рязанов раньше уже привлекался к ответственности. Его обвиняли в торговле участками на кладбище «Червишевское-1». Он женат, у него двое детей.
У врача Виталия Савчука осталась жена и маленький ребенок.
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