Тюменца, застрелившего врача в подъезде, оставили под арестом до сентября

Тюмени сегодня, 10 апреля, суд продлил меру пресечения Михаилу Рязанову , которого обвиняют в убийстве врача-уролога Виктора Савчука. Подсудимый хотел связать свою жизнь с женой доктора и решил устранить соперника. Ранним утром 5 декабря прошлого года врача убили в подъезде собственного дома. В него дважды выстрелили из ружья. После стрелок выбежал из подъезда и попытался скрыться, но его задержали полицейские. После поимки Михаила Рязанова арестовали.

В Калининском районном суде Тюмени сегодня продлили содержание обвиняемого под стражей до конца сентября. Михаил Рязанов возражений не высказал, а просто ответил кратко:

— Согласен, — больше ничего пояснять он не захотел.

Михаил Рязанов раньше уже привлекался к ответственности. Его обвиняли в торговле участками на кладбище «Червишевское-1». Он женат, у него двое детей.