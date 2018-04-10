Рецидивист получил 9 лет колонии за изнасилование женщины на ж/д станции в Домодедове 

В Москве вынесли приговор неоднократно судимому 42-летнему жителю Саратовской области, который изнасиловал и ограбил женщину в районе железнодорожной станции «Барыбино» в подмосковном Домодедове, сообщается на сайте московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Ночью 27 июля 2017 года пьяный мужчина открыто похитил у женщины принадлежащие ей телефон и ювелирные украшения. После он затащил потерпевшую под железнодорожную платформу, где изнасиловал и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
«Злоумышленник свою вину в инкриминируемых преступных деяниях не признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.