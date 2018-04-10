Ростовчанина, убившего мать 216 ударами ножниц, отправили на лечение

По данным следствия, 14 сентября 2017 года мужчина у себя дома во время ссоры множество раз ударил свою 74-летнюю мать хозяйственными ножницами по голове, лицу, шее, груди, животу и конечностям. Женщина скончалась на месте.

Судмедэкспертиза установила, что ей было нанесено не менее 216 ударов. При этом судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки шизофрении, в связи с чем, по данным экспертов, он не мог осознавать опасность своих действий.

"Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности за преступление, совершенное им в состоянии невменяемости. И назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", — сказала собеседница агентства. Приговор вступил в законную силу.