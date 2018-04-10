Строительную фирму обворовали на 40 тысяч рублей на севере Карелии 

Вора выдало то, что он пытался продать похищенное всем подряд.
Организации, занимающая строительством в одном из поселков в Кемском районе, заявила в полицию о краже. По данным МВД, неизвестный взломал дверь строящегося дома, похитил инструмент и стройматериал. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Задержать подозреваемого помогло то, что молодой человек всем знакомым и случайным встречным предлагал купить похищенное. Эта информация поступила в органы внутренних дел. 21-летний местный житель сознался в краже. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. А молодой человек стал фигурантом уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru