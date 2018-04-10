Ещё
Строительную фирму обворовали на 40 тысяч рублей на севере Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительную фирму обворовали на 40 тысяч рублей на севере Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вора выдало то, что он пытался продать похищенное всем подряд.
Организации, занимающая строительством в одном из поселков в Кемском районе, заявила в полицию о краже. По данным МВД, неизвестный взломал дверь строящегося дома, похитил инструмент и стройматериал. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Задержать подозреваемого помогло то, что молодой человек всем знакомым и случайным встречным предлагал купить похищенное. Эта информация поступила в органы внутренних дел. 21-летний местный житель сознался в краже. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. А молодой человек стал фигурантом уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В Петрозаводске несовершеннолетнего будут судить за вымогательство Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан Подполковника МВД посадили за «космическую» взятку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля155
Поставщики бытовой техники увеличивают цены139
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста70
Набиуллина прокомментировала падение рубля325
Порошенко повторит действия США против России102
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение