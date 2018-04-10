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Пенсионерка для разблокировки карты перевела мошеннику деньги
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Пенсионерка для разблокировки карты перевела мошеннику деньги 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводчанка перевела телефонному мошеннику более семи тысяч рублей, чтобы разблокировать свою банковскую карту.
60-летняя жительница карельской столицы сообщила в полицию о том, что стала жертвой телефонных мошенников. Потерпевшая получила смс с информацией о блокировке ее банковской карты. Горожанка позвонила по указанному в смс номеру, где ей сказали, что она попала в службу безопасности банка. Собеседник убедил пенсионерку в том, что для разблокировки карты необходимо перевести деньги со счета — более 7 тысяч рублей. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
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