Труп мужчины выловили из Москвы‐реки 

Прохожие обнаружили тело мужчины в Москве‐реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Следователи назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Труп был найден накануне, 9 апреля, в районе Большой Филевской улицы на западе столицы. Мужчине на вид 40-45 лет, по предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
В конце января сообщалось, что труп мужчины с перерезанным горлом нашли в Новой Москве в дачном доме. Тело находилось в поселении Десеновское.