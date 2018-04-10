Труп мужчины выловили из Москвы‐реки

Прохожие обнаружили тело мужчины в Москве‐реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Следователи назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Труп был найден накануне, 9 апреля, в районе Большой Филевской улицы на западе столицы. Мужчине на вид 40-45 лет, по предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.