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Взломщики украли из банкомата миллион, закрасив видеокамеры краской
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Взломщики украли из банкомата миллион, закрасив видеокамеры краской 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
В первых числах апреля неизвестные преступники, взломав двери магазина, проникли в помещение торгового зала одного из обнинских магазинов и с помощью баллончика с краской вывели из строя объективы камер видеонаблюдения. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области После этого вскрыли установленный в магазине банкомат, откуда похитили кассеты с деньгами и скрылись со своей добычей. Похищено было более миллиона рублей. 10 апреля пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила о том, что это преступление раскрыто, а предполагаемые преступники задержаны. Один из них оказался жителем Московской области. Ему 43 года. Второй — 28-летний житель Обнинска. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция этой статьи — десять лет лишения свободы.
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