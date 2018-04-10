Тагильчанин заплатил киллеру две тысячи долларов за убийство экс-супруги

История началась с того, что 37-летний мужчина жил в гражданском браке с 40-летней женщиной, но пара рассталась, так как тагильчанин был вспыльчивым и частенько распускал руки. Гражданская супруга выгнала обидчика из дома и обратилась за помощью в полицию с сообщением об угрозах. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Через месяц после расставания у женщины появился новый молодой человек, что крайне не понравилось ее бывшему. Чтобы отомстить, он решил нанять убийцу и расправиться с бывшей сожительницей. Он нашел исполнителя, пообещал ему 2 тысячи долларов за убийство, но о готовящемся покушении узнали полицейские. Дальше все проходило под их контролем, правоохранители даже стали актерами на видео со сценой убийства, которое требовалось предоставить заказчику в качестве доказательства.

Валерий Горелых. «Профессионально разыгранное полицейскими нападение на жертву в подъезде ее дома, засняли на камеру мобильного телефона. На записи видно, как мужчина наносит потерпевшей ножевые ранения, от которых та, якобы, умирает на месте происшествия. Жуткую запись через социальные сети направили заказчику. Удовлетворившись увиденным, тот согласился на передачу денег», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД