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В Алькеевском районе врача обвиняют в гибели новорожденного
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В Алькеевском районе врача обвиняют в гибели новорожденного 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, днем 12 ноября 53-летняя акушер-гинеколог при обследовании роженицы не поставила диагноз «внутриутробная гипоксия плода», в связи с чем не направила ее на кесарево сечение. В тот же вечер пациентка родила мальчика, который через несколько часов после проведения реанимационных действий скончался от острой внутриутробной гипоксии с аспирацией околоплодных вод.
Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направили в суд.
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