В Алькеевском районе врача обвиняют в гибели новорожденного

Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

По версии следствия, днем 12 ноября 53-летняя акушер-гинеколог при обследовании роженицы не поставила диагноз «внутриутробная гипоксия плода», в связи с чем не направила ее на кесарево сечение. В тот же вечер пациентка родила мальчика, который через несколько часов после проведения реанимационных действий скончался от острой внутриутробной гипоксии с аспирацией околоплодных вод.

Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направили в суд.